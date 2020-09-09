الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم «عقيلة صالح» من قائمة العقوبات

أفادت تقارير إخبارية، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح من قائمة العقوبات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن 3 دبلوماسيين قولهم، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم صالح من قائمته السوداء للعقوبات لتشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب دورا محوريا في أي تسوية يتم التفاوض عليها.

وأوضح الدبلوماسيين أن رئيس مجلس نواب طبرق بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.

وأدرج الاتحاد الأوروبي رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح على القائمة السوداء منذ 2016، متهما إياه بعرقلة جهود السلام.

وتشمل العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي حظر السفر، وتجميد الأصول المالية.