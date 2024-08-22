الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من خطورة تعمّق الانقسام في ليبيا

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، خلال لقائه في مع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، “عن قلقه من خطورة تعمق الانقسام في ليبيا وتهديدها لوحدتها واستقرارها”.

وقال أورلاندو، في تغريدة على منصة “إكس”: “إنه نقل “للباعور” قلق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مما وصفه “بالإجراءات الأحادية الجانب، مشددا على أنها يمكن أن تعمق الانقسام في ليبيا وتهدد وحدتها واستقرارها”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، “إن اللقاء تناول مناقشة أخر المستجدات السياسية، ودعم الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في البلاد في مختلف المجالات”.

#طرابلس | استقبل المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد الطاهر الباعور، بمكتبه اليوم، سفير… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤

في سياق متصل، التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، محمد خليل عيسى، القائم بالأعمال بسفارة دولة فلسطين لدى دولة ليبيا، محمد عبداللطيف رحال.

وبحسب الوزارة، “يأتي هذا اللقاء في سياق تأكيد موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وتأكيداً على التزام ليبيا بدعم حقوقهم المشروعة”.

وأشار عيسى، “إلى الدور المحوري الذي تقوم به في المحافل الدولية والإقليمية لتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية وبالأخص مايتعرضون له من حرب ابادة جماعية في غزة من قبل الاحتلال الصهيوني؛ لما يقرب من عام، وأن دولة ليبيا ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لا تدخر جهداً في السعي ضمن الأطر العربية والدولية والقانونية لوقف هذه الحرب ومحاسبة مرتكبيها ومن ضمن ذلك انضمامها للدعوى المرفوعة من جانب جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية” .

من جهته، أشاد محمد عبداللطيف رحال، “بموقف ليبيا الراسخ، حكومةً وشعبًا، في دعم فلسطين”، معرباً عن “تقديره للجهود السياسية والعينية والإغاثية التي تقدمها دولة ليبيا، لاسيما الدعم الموجه لقطاع غزة، مثمناً عالياً الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية الليبية في المحافل الدولية دعماً للقضية الفلسطينية، إلى جانب الجهود الشعبية الليبية عبر المؤسسات الإغاثية التي تعمل على تقديم الدعم الإنساني وإرسال قوافل الإغاثة إلى الشعب الفلسطيني”.

إلتقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، السيد محمد خليل عيسى، بمكتبه القائم بالأعمال بسفارة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤