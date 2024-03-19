الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 5 مليارات يورو لتمويل أوكرانيا عسكريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية عام 2024، وكذلك تخصيص 5 مليارات يورو لتمويل أوكرانيا عسكريا .

وقال يانيز لينارسيتش مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في افتتاح مؤتمر عن المساعدات الإنسانية في بروكسل، إنه سيتم بتخصيص 7.7 مليار يورو “حوالي 8.4 مليار دولار” مبدئيا للمساعدات الإنسانية في عام 2024 يما يقل عن العام السابق رغم تزايد الاحتياجات في غزة ومناطق أخرى.

وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية: أعتقد أن هذا مبلغ كبير لكن يمكن زيادته.

هذا وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 300 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الصراعات وتغير المناخ.

من جهة أخرى، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، على تخصيص 5 مليارات يورو لصندوق السلام الأوروبي لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2024.

وقالت وثيقة رقمية نشرها الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني: “قرر مجلس الاتحاد الأوروبي زيادة تمويل صندوق السلام الأوروبي بمقدار 5 مليارات يورو وتقديم هذا التمويل لأوكرانيا من خلال إنشاء صندوق خاص لمساعدتها ضمن صندوق السلام الأوروبي”.

وأشارت الوثيقة، إلى أنه سيتم استخدام تمويل الصندوق لتقديم أنواع مختلفة من المساعدات لأوكرانيا ومنها الاسلحة الفتاكة وأخرى عينية كالمساعدات الإنسانية وعمليات التدريب على الأسلحة.