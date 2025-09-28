الاتحاد الأوروبي يعيد تفعيل العقوبات على إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إعادة تفعيل العقوبات الأممية والأوروبية على إيران على الفور بموجب “آلية الزناد”، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تمثل نهاية الجهود الدبلوماسية مع طهران بشأن ملفها النووي.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أن مجلس الأمن أعاد فرض جميع العقوبات والقيود النووية على إيران، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ فوراً في إعادة تطبيق العقوبات التي رُفعت سابقاً والمتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وشدد البيان على أن الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التفاوض والدبلوماسية، داعياً إيران لاستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق التزاماتها القانونية.

إسرائيل تصف إعادة فرض العقوبات على إيران بـ”التطور الكبير” لمنع امتلاك السلاح النووي

علقت إسرائيل اليوم الأحد على قرار مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، والمعروفة باسم “آلية الزناد”، واعتبرته خطوة مهمة في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان نشر على منصة “إكس”: “هذا تطور كبير ردا على انتهاكات إيران المستمرة، وخاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي العسكري”.

وأضاف البيان: “الهدف واضح: منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وعلى المجتمع الدولي استخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف”.