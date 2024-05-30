الاتحاد الأوروبي يفرض رسوم على القمح الروسي

أعلنت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، “أن مجلس الاتحاد الأوروبي سيقر اليوم الخميس، فرض رسوم على الحبوب المستوردة من روسيا وبيلاروس”.

وقالت وزيرة خارجية بلجيكا، قبل اجتماع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “سنوافق رسميا على قرار زيادة الرسوم الجمركية على الحبوب المستوردة من روسيا وبيلاروس، وهذا إجراء وقائي تقييدي جديد ضد روسيا وطريقة جديدة لتعزيز تضامننا مع أوكرانيا”.

هذا “وتتصدر روسيا دول العالم بصادرات القمح، حيث بلغت صادرات القمح الروسي منذ بداية الموسم الزراعي 2023/2024 وحتى نهاية يناير الماضي 29.5 مليون طن بزيادة 13% مقارنة بالموسم الماضي”، بحسب بيانات اتحاد مصدري الحبوب الروسي.

ووفق البيانات، “من كبار مشتري القمح الروسي: تركيا (4.349 مليون طن)، ومن ثم مصر (3.577 مليون طن)، فبنغلاديش (2.372 مليون طن)، ومن باكستان (1.640 مليون طن)، فالجزائر (1.604 مليون طن)”.

هذا “وأثر الصقيع الذي أصاب روسيا في النصف الأول من شهر مايو الجاري على محصول الحبوبوكانت العقود الآجلة للقمح، ارتفعت قبل أيام في البورصات العالمية، بنسبة 2.96%، وعقود الذرة بنسبة 0.83%”، بحسب بيانات موقع بلومبرغ.