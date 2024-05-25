الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

وافقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي، “على فرض عقوبات على تسعة جهات وشخصيات إيرانية”.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، “إن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني مدرج في قائمة العقوبات، وذلك نتيجة لتوريد طائرات مسيرة إلى روسيا تستخدمها موسكو في حربها على أوكرانيا”.

وأضاف الدبلوماسيون: “سيُعلن الاتفاق المبرم بين سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد في بروكسل بعد مصادقة وزراء خارجية التكتل خلال اجتماع يوم الاثنين المقبل”.

هذا “وتتضمن العقوبات حظر سفر وتجميد أصول بحق أفراد وكيانات والحرمان من مصادر التمويل والموارد الاقتصادية”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في أبريل الماضي، فرض عقوبات جديدة على إيران، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: إن زعماء مجموعة السبع ملتزمون بالتحرك المشترك لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران.