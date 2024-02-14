الاتحاد الأوروبي يقدم دعما لتونس في قطاع الحبوب

يواجه قطاع الحبوب في تونس تحديات كبيرة، بسبب التوترات في سوق الحبوب العالمية و وزيادة الطلب عليه، فضلا عن تأثيرات نقص المياه، وآثار التغيرات المناخية.

ويقدم الاتحاد الأوروبي الدعم لتونسن في هذا القطاع، حيث تم التوقيع على أربعة عقود وُصفت بالكبيرة لدعم منتجي الحبوب، بالتنسيق بين الوكالة الإيطالية للتعاون التمنوي وبرنامج الأغذية العالمي.



وتقدر القيمة الإجمالية للعقود بحوالي 8.71 مليون يورو، وهي تغطي موسمي الحبوب 2023/2024 و2024/2025، ويستفيد منها ثلاثة آلاف مزارع حبوب تونسي.



وتتمثّل هذه المساعدات في شكل تخفيضات على المدخلات والخدمات والمعدات الزراعية لخفض تكاليف الإنتاج.

وتهدف هذه المبادرة الأوروبية إلى تعزيز الزراعة المستدامة في مواجهة التحديات المناخية، من خلال جعل المساعدات في متناول المنتجين.

التوقيع على الاتفاقية تم في مقر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بتونس، أربعة عقود كبيرة مع وكلاء تجميع الحبوب التونسيين في إطار برنامج “ADAPT” الذي يهدف إلى دعم قطاع الحبوب.

ويهدف برنامج “ADAPT”، إلى الوصول إلى الآلاف من مزارعي الحبوب، وتشجيع اعتماد ممارسات صديقة للبيئة ودعم الانتقال إلى زراعة أكثر إنتاجية واستدامة.

وإلى جانب قطاع الحبوب، تسعى تونس إلى تطوير مجال الطاقة عبر الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في تزويدها بالكهرباء من 8 % حاليًّا إلى 35 % بحلول عام 2030، وتتطلع تونس إلى إقامة شراكات وجلب المستثمرين المهتمين بهذا المجال.