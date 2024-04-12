الاتحاد الأوروبي يقدّم حزمة جديدة من المساعدات إلى مصر

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيقدم لمصر مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه “سيقدم لمصر مليار يورو (1.07 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد”.

وأضاف البيان، أن “المليار يورو قيمة المساعدات قصيرة الأجل جزء من حزمة أكبر قدرها خمسة مليارات يورو ستقدم في صورة قروض”.

وبحسب البيان، “تهدف القروض إلى معالجة وضع المالية العامة المتدهور لمصر وتلبية احتياجاتها المالية”.

وذكر البيان، أنه “كشرط مسبق يجب على مصر أن تواصل اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية تجاه احترام الآليات الديمقراطية الفعالة، ومن بينها نظام برلماني متعدد الأحزاب، وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان”.

هذا وكانت اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس الفائت، على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لتعزيز التعاون والمساعدة في الحد من الهجرة.