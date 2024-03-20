الاتحاد الأوروبي يقدّم مقترحات للتصرّف بعائدات أصول روسيا المجمدة

أفادت وكالة “بلومبرغ”، بأن الاتحاد الأوروبي أعد مشروع قانون يسمح باستخدام عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، اعتبارا من يوليو 2024.

وذكرت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يسمح ذلك بتخصيص حوالي 3 مليارات يورو سنويا لتلبية احتياجات أوكرانيا، مشيرة إلى أن الموافقة على مثل هذه التدابير تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي ذات السياق، قال مفوض الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يعتزم اقتراح توظيف 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة لأوكرانيا، كما اقترح بوريل أيضا تحويل نسبة الـ10% المتبقية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في تمويل صناعة الدفاع الأوكرانية.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن بوريل قوله: سيكون هناك اقتراح ملموس اليوم الأربعاء”، مشيرا إلى أن الأمر متروك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرارها لهذه التدابير.

وأكد بوريل، أن الاقتراح يقضي باستخدام أرباح الأصول الموجودة في أوروبا بدلا من الأصول نفسها، قائلا: إن هذا يمكن أن يدر نحو ثلاثة مليارات يورو سنويا.

يذكر أنه ومن المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأوروبي يومي 21 و22 مارس في بروكسل.

وكان مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أفاد في وقت سابق، بأنه من المرجح أن تدر الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي أرباحا تتراوح بين 15 و20 مليار يورو بعد خصم الضرائب حتى عام 2027، اعتمادا على أسعار الفائدة العالمية.

هذا ويوجد نحو 70 بالمائة من كل الأصول الروسية المجمدة في الغرب في هيئة الإيداع المركزية للأوراق المالية البلجيكية “يوروكلير”، والتي بحوزتها ما يعادل 190 مليار يورو من الأوراق المالية والنقدية المختلفة للبنك المركزي الروسي.

وحذرت موسكو مرات عديدة، الدول الغربية من المساس بالأصول الروسية المجمدة، وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد على هذه الخطوة.