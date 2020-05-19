الاتحاد الأوروبي ينتقد تهديدات الرئيس الأمريكي لمنظمة الصحة

انتقد الاتحاد الأوروبي، تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق تمويل واشنطن منظمة الصحة العالمية، بشكل دائم.

وردا على سؤال حول تصريحات ترامب الأخيرة بشأن منظمة الصحة العالمية، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرجيني باتو، في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الثلاثاء، إن “هذا وقت إظهار التضامن، وليس توجيه أصابع الاتهام أو تقويض التعاون المتعدد الأطراف”.

وأكدت باتو، أهمية التضامن بين الدول خلال المرحلة الراهنة، في إشارة إلى مكافحة وباء كورونا.

هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجميد دائم لتمويل بلاده منظمة الصحة العالمية، ما لم تجرِ الأخيرة تحسينات جذرية في غضون 30 يوما.

ونشر ترامب، عبر تويتر اليوم الثلاثاء، نص الرسالة التي بعثها إلى مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وقال ترامب في رسالته: “ما لم تلتزم منظمة الصحة العالمية بإجراء تحسينات جذرية كبيرة في غضون 30 يوما القادمة، سأحوّل تجميد الولايات المتحدة تمويل المنظمة من مؤقت إلى دائم، وسأعيد النظر في عضويتنا بها”.

وأشار إلى أنهم أجروا تدقيقا في أداء المنظمة حيال مكافحة فيروس كورونا، وعلاقتها بالصين، وتوصلوا إلى نتائج حول ذلك.

واتهم ترامب المنظمة بعدم التدقيق الكافي بالأوضاع الصحية في مدينة ووهان الصينية بداية انتشار الفيروس ديسمبر 2019، وما قبل هذا التاريخ، وتجاهل الأخبار المتعلقة بذلك.

وأفاد أن المسؤولين في تايون، أخبروا “الصحة العالمية” في 31 ديسمبر الماضي، بأن الفيروس ينتقل بين البشر.

وأضاف يقول: “المنظمة اختارت عدم مشاركة هذه المعلومة الخطيرة، مع بقية دول العالم، ربما ثمة أسباب سياسية وراء ذلك”.

وذكّر ترامب بقرار منظمة الصحة العالمية، في 3 فبراير الماضي، عدم تطبيق حظر السفر إلى الصين، وأتبعت ذلك بمعلومات خاطئة حول بطء انتشار الفيروس.

وتابع: “عندما أعلنت الصحة العالمية في 11 مارس أنها جائحة، كان الأمر متأخرا، بعد أن انتشر الفيروس في 114 دولة، ومات بسببه أكثر من 4 آلاف، وأصيب أكثر من 100 ألف”.