الاتحاد الأوروبي ينفي سعيه لإبقاء المهاجرين في ليبيا

نفى المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، ما وصفها بالمزاعم التي تتحدث عن نية الاتحاد الأوروبي الدفع بإبقاء المهاجرين في ليبيا.

وأكد ستانو في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي لا يمول أي كيان ليبي ولا يعطي أموالاً مادية لشركاء في ليبيا.

وبيَّن متحدث الاتحاد الأوروبي أن ما يقومون به هو تخصيص الكثير من الأموال والتي عادة ما يستخدمها الشركاء الدوليون وتمر عبر الأمم المتحدة.

وأضاف: “هناك حوادث وقضايا تُشكل مصدر قلق نحاول مخاطبتها مع الشركاء في ليبيا والشركاء الدوليين”.

وأشار ستانو إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تعاونت مع المحققين بشأن هذه الحوادث.

وأردف: “هدفنا المشترك هو المساعدة على تحسين وضع الأشخاص الذين تقطعت بهم السُبل في ليبيا”.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة بنغازي علي بيبي، في وقت سابق، أن هناك سوء فهم حول عمل المفوضية وأنها لا تسعى لتوطين أي لاجئين في ليبيا بل أن مهمتها هي مساعدة طالبي اللجوء على إعادة التوطين في دول أخرى.