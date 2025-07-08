الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 116 مليار يورو

أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة تصل إلى 116 مليار يورو سنويًا، وذلك في ظل تعثر المفاوضات الجارية بشأن صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن الاتحاد أعد حزمتين من الرسوم الجمركية المحتملة؛ الأولى محدودة وتشمل سلعًا مثل فول الصويا وبعض المنتجات الزراعية والدراجات النارية، وتبلغ قيمتها نحو 21 مليار يورو. وستُفعّل هذه الرسوم في حال استمرار واشنطن بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية.

أما الحزمة الثانية، وهي الأوسع، فتبلغ قيمتها نحو 95 مليار يورو، وتشمل منتجات أمريكية كبرى مثل طائرات “بوينغ”، والسيارات، والمشروبات الكحولية. وقد يتم تطبيقها إذا قررت الولايات المتحدة توسيع نطاق الرسوم لتشمل جميع الواردات الأوروبية.

وكان من المقرر البدء بتنفيذ الرسوم الأوروبية اعتبارًا من 9 يوليو، إلا أن البيت الأبيض قرر تأجيل القرار إلى الأول من أغسطس، في محاولة لإتاحة المزيد من الوقت لإجراء مفاوضات تجارية بين الجانبين.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد ترتفع الرسوم الأمريكية المفروضة على المنتجات الأوروبية لتصل إلى 50%.