الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض غرامات على تيك توك بسبب تطبيق جديد

حذرت المفوضية الأوروبية منصة “تيك توك” من فرض غرامات عليها، بسبب تطبيقها الجديد “تيك توك لايت”، بحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وأمرت المفوضية “تيك توك” بتقديم تقييم بشأن المخاطر الصحية المحتملة لتطبيقها الجديد خلال 24 ساعة. ويتعلق الأمر بنظام المكافآت على هذا التطبيق.

وأمهلت المفوضية خدمة تيك توك المملوكة للصين 24 ساعة من أجل تقييم مدى احتمال إدمان هذا النظام، وكذلك المخاطر التي يشكلها على الصحة العقلية للمستخدمين لاسيما الأطفال وذلك قبل إطلاقه.

ويلزم قانون الخدمات الرقمية الخاص بالاتحاد الأوروبي المنصات الكبيرة بإجراء تقييم لمثل هذه النوعية من المخاطر والحد من تأثيرها.

ويتعلق الأمر الملزم قانونا الصادر عن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بنظام المكافآت على التطبيق الجديد، الذي يسمح للمستخدمين بجمع نقاط عن طريق مشاهدة مقاطع فيديو معينة ثم استبدال هذه النقاط بأغراض أخرى ذات قيمة مثل كوبونات شراء من موقع أمازون، بحسب مسؤولين بالمفوضية.

وذكر المسؤولون أنه في حال عدم تقديم تيك توك تقييم المخاطر المطلوب خلال 24 ساعة، من الممكن أن تواجه الشركة غرامة بقيمة 1% من إجمالي عائداتها السنوية على مستوى العالم، بالإضافة إلى غرامة دورية بقيمة 5% من عائداتها اليومية.

وإذا خلصت المفوضية في نهاية الأمر إلى أن تيك توك انتهكت قواعد تقييم المخاطر والحد من تأثيرها وفقا لقانون الخدمات الرقمية، فقد تفرض على الشركة غرامة تصل إلى 6% من إجمالي عائداتها السنوية على مستوى العالم.

ويعد الأمر الصادر من المفوضية اليوم الاثنين بمثابة متابعة أكثر صرامة لطلب سابق للحصول على معلومات أرسلته المفوضية للشركة يوم 17 أبريل نيسان الجاري، وكان له موعد نهائي غير ملزم يوم 18 من الشهر الجاري.

تيك توك