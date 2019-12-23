الاتحاد الأوروبي يُؤكد أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكريًا

أكد الاتحاد الأوروبي أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكريا.

وفي بيان له، الاثنين، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الليبية لوقف الأعمال العسكرية واستئناف الحوار السياسي.

وطالب الاتحاد الأوروبي أعضاء المجتمع الدولي بمراقبة واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وجدد البيان دعم الاتحاد لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والتحضير لعملية برلين، باعتبارها السبيل الوحيد نحو إعادة إطلاق العملية السياسية الليبية وإعادة بناء ليبيا، بحسب البيان.

يُشار أن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، طالب في مؤتمر صحفي ببروكسل في الـ20 من ديسمبر الجاري، بخفض التصعيد، وتجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العمليات العسكرية.