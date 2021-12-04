الاتحاد الأوروبي يُؤكد استعداده لتسهيل انسحاب المرتزقة من ليبيا

أكدت ناتاليا تشيا، رئيسة البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا “يوبام”، استعداد الاتحاد الأوروبي تسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا من خلال منصة دائمة للتعاون بين بعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا.

جاء ذلك في مداخلة لها، اليوم السبت، خلال الحلقة النقاشية “الحوكمة في أزمة..أي مستقبل لمؤسسات قطاع الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟” ضمن حوارات منتدى البحر المتوسط، الذي يختتم أعماله اليوم في العاصمة الإيطالية روما.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء عن تشيا قولها، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتسهيل انسحاب المرتزقة من ليبيا من خلال منصة دائمة للتعاون بين بعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا.

وأوضحت تشيا أن اللجنة العسكرية 5+5، قدمت خطة لسحب المرتزقة من ليبيا بدءاً من دول الساحل.

وأضافت أن “اللجنة طلبت دعم الاتحاد الأوروبي… ونحن نعمل على التنسيق الإقليمي للبعثات مثل تلك الموجودة في ليبيا ومالي والنيجر وتشاد: سنحاول بذل كل ما في وسعنا فيما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج”.