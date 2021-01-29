الاتحاد الأوروبي يُؤكد استعداده للمساعدة في تنظيم انتخابات 24 ديسمبر

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس الخميس، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء تناول مستجدات مسار الحوار السياسي الليبي، والدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في إرساء دعائم السلم والاستقرار في ليبيا ومدى أهميته لدول أوروبا وحوض المتوسط.

وأكد السفير على استمرار الدعم الأوروبي لليبيا، واستعداد الاتحاد للمساعدة والتعاون مع الجانب الليبي في تنظيم الانتخابات المقبلة المزمع البدء فيها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.