الاتحاد الأوروبي يُؤكد استمرار دعمه لليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فإن اللقاء يأتي لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

وناقش الجانبان العديد من الملفات بينها آخر ما تم التوصل إليه حول ضرورة تفعيل الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن حقوقاً كثيرة؛ للأطفال المحقونين بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”، بالإضافة إلى تسهيل منح تأشيرات “الشنغن” للمواطنين الليبيين، وملفات الدعم الاقتصادي والأمني المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا وجهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإنجاح خطوات المصالحة الوطنية.

من جهتها ثمنت الوزيرة موقف الاتحاد الأوروبي الداعم والمساند للشعب الليبي، وأكدت بأن وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء عملها ولن تتراجع عن دورها في تعزيز الاستقرار في ليبيا ومنع أي محاولات من شأنها عرقلة جهودهم المبذولة في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وفق قوله.

من جانبه أكد خوسيه ساباديل على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا، حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الدائم وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع لها الشعب الليبي.