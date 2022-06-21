الاتحاد الأوروبي يُؤكد استمرار دعمه لاستقرار ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وأكد ساباديل في مستهل اللقاء، على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا، حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الدائم وإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جهتها ثمنت الوزيرة موقف الاتحاد الأوروبي الداعم والمساند للشعب الليبي، وأكدت بأن وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء عملها ولن تتراجع عن دورها في تعزيز الاستقرار في ليبيا وتحقيق الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.