الاتحاد الأوروبي يُؤكد استمرار دعمه للمشاريع التنموية في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 02:00 | آخر تحديث: 22 مايو 2023 - 23:31 نُشر: الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 02:00
ليبيا
رئيس المجلس الرئاسي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وفي مستهل اللقاء، عبر السفير عن تقديره لدور المجلس الرئاسي في استضافة ورعاية لقاء مجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الذي عقد بالعاصمة طرابلس، والذي اعتبرها سفير الاتحاد الأوروبي، الخطوة الأولى لتعزيز الملكية الوطنية، مؤكداً على أهمية رعاية المجلس الرئاسي لهذه المسارات لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أنحاء البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد ساباديل على استمرار الاتحاد الأوروبي في المشاركة لدعم عدد من المشاريع التنموية في ليبيا وتقديم المساعدة الفنية لعددٍ من القطاعات.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية الدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في دعم التنمية وتقديم المعونة الفنية ومساهمتها في دعم العملية السياسية في ليبيا، مؤكداً أن المجلس يمارس دوره المناط به فيما يتعلق بتحقيق الملكية الوطنية لهذه المسارات وضمان استضافة كل الفاعليات المتعلقة بها على كامل التراب الليبي، منوهاً إلى أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم مشروع المصالحة الوطنية على مبدأ الشراكة.

آخر تحديث: 22 مايو 2023 - 23:31
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