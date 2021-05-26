الاتحاد الأوروبي يُؤكد استمرار دعمه لليبيا في عدة مجالات

التقى رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة موسى الكوني، أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي “يوبام” نتاليا تشيا”، والوفد المرافق لهما.



وشدّد الكوني، على ضرورة تعاون البعثة مع المفوضية العليا للانتخابات لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمير القادم.

ورحب الكوني بعودة عمل بعثة الاتحاد الأوروبي من داخل طرابلس، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الاتحاد في مجال إدارة الحدود ومراقبتها لضبط تدفق المهاجرين، ومكافحة الإرهاب واستمرار الدعم في الجانب اللوجستي، وتأهيل العناصر المكلفة بحمايتها، وأهمية تواجد البعثة في الجنوب الليبي.

كما أشار الكوني إل الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي فيما يخص المصالحة الوطنية التي تُمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وفق قوله.

من جانبهما، أكد المسؤولان الاوربيان استمرار دعم الاتحاد والبعثة لليبيا، في عديد المجالات لاسيما إدارة الحدود.