الاتحاد الأوروبي يُؤكد حرصه على تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مكالمة هاتفية، مساء الخميس، مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

وتناولت المكالمة مستجدات الوضع في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأعرب بوريل خلال المحادثة عن حرص الاتحاد الأوروبي على تحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة للمسار السياسي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

من جانبه أكد السراج على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين ورفضه لأي مبادرة أحادية، وشدد على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون قادر على الاستمرار وبما يفرض عدم بقاء الطرف المعتدي في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد.

وسلط رئيس المجلس الرئاسي الضوء على ملف الانتهاكات التي تشمل ما تم اكتشافه من مقابر جماعية في مدينة ترهونة، وألغام زرعت في مناطق سكنية في ضواحي العاصمة طرابلس كانت تخضع لعناصر حفتر، وما تسببت فيه هذه الألغام من ضحايا مدنيين، مؤكدا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم والمسؤولين عنها.

من جهة أخرى اتفق الجانبان خلال المحادثة الهاتفية على ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.