الاتحاد الأوروبي يُؤكد حرصه على تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مكالمة هاتفية، مساء الخميس، مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.
وتناولت المكالمة مستجدات الوضع في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
وأعرب بوريل خلال المحادثة عن حرص الاتحاد الأوروبي على تحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة للمسار السياسي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.
من جانبه أكد السراج على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين ورفضه لأي مبادرة أحادية، وشدد على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون قادر على الاستمرار وبما يفرض عدم بقاء الطرف المعتدي في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد.
وسلط رئيس المجلس الرئاسي الضوء على ملف الانتهاكات التي تشمل ما تم اكتشافه من مقابر جماعية في مدينة ترهونة، وألغام زرعت في مناطق سكنية في ضواحي العاصمة طرابلس كانت تخضع لعناصر حفتر، وما تسببت فيه هذه الألغام من ضحايا مدنيين، مؤكدا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم والمسؤولين عنها.
من جهة أخرى اتفق الجانبان خلال المحادثة الهاتفية على ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.
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