الاتحاد الأوروبي يُؤكد دعمه لمشروع المصالحة الوطنية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل جوزيه.

ويأتي اللقاء لمناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بالشأن السياسي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد اللافي بأن الوضع السياسي في ليبيا يحتاج إلى مشاركة الأطراف السياسية، ونبذ الخلافات، للتوافق على قاعدة دستورية تمهد الطريق للاستحقاق الانتخابي.

من جانبه رحب السفير بالخطوات الإيجابية التي يتخذها المجلس الرئاسي لتمهيد الطريق نحو توافق شامل، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوات، كما جدد دعمه لمشروع المصالحة الوطنية الذي من خلاله يمكن أن يوفر المناخ الملائم للانتخابات.