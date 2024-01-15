الاتحاد الأوروبي يُؤكد دعمه لوساطة المبعوث الأممي في ليبيا

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود وساطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لحل الأزمة السياسية في البلاد.

حاء ذلك على لسان سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في مقر البعثة بطرابلس.

وقال أورلاندو عبر حسابه على منصة “إكس”: “أكدت له على دعم الاتحاد الأوروبي الحازم لوساطته الرامية إلى تجاوز حالة الجمود الهشة والمنقسمة، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف الرئيسية المعنية يقود البلاد إلى انتخابات وطنية.

وأضاف السفير الأوروبي: “وبينما تواجه ليبيا والمنطقة تحديات جديدة، اتفقنا على ضرورة تكثيف الجهود لكسر الجمود السياسي والسماح للمواطنين باختيار قيادتهم واستعادة الشرعية لجميع المؤسسات، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار ووحدة وسيادة البلاد”.

وبينما تواجه #ليبيا والمنطقة تحديات جديدة، اتفقنا على ضرورة تكثيف الجهود لكسر الجمود السياسي والسماح للمواطنين باختيار قيادتهم واستعادة الشرعية لجميع المؤسسات، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار ووحدة وسيادة البلاد. — Nicola Orlando (@nicolaorlando) January 15, 2024