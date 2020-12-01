الاتحاد الأوروبي يُؤكد على أهمية الاتفاق النووي مع إيران

كرر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اعتباره اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، “عملا إجراميا”، واعتبر الاتفاق النووي مع إيران مهم لأمن أوروبا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بوريل قوله، اليوم الثلاثاء، إنه يعتبر “الاتفاق النووي مع إيران مهم لأمن أوروبا ويجب الكفاح للمحافظة عليه”.

وأضاف خلال جلسة نقاشية في الذكرى العاشرة لتأسيس دائرة عمل الشؤون الخارجية الأوروبية: “اغتيال زاده كان عملا إجراميا، وليست طريقة لحل المشاكل” .

وأشار إلى أن هناك من لا يريد للاتفاق النووي أن يصمد، حسب وصفه.

وتابع المسؤول الأوروبي: “ولكن نحن حاولنا الحفاظ عليه بالرغم من انسحاب أمريكا… وأتمنى أن نتمكن من جمع طهران وواشنطن، ومن عودة إيران وأمريكا للالتزام الكامل بالاتفاق”.

كما أكد على أن الاتفاق “مهم لأمننا، لذلك نحن نكافح للحفاظ عليه ونتمنى أن نستطيع منع تحول إيران لقوة نووية، وبدون الاتفاق ستكون كذلك”.