الاتحاد الأوروبي يُجدد دعمه لإجراء الانتخابات الليبية

جدد الاتحاد الأوروبي، دعمه لليبيا حتى تصل مرحلة الاستقرار بنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.

جاء ذلك على لسان سفير الاتحاد لدى ليبيا خوسيه ساباديل، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بمقر المجلس في طرابلس، بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وأثنى ساباديل على جهود المجلس الرئاسي في حلحلة عديد الملفات منها فتح الطريق الساحلي، والخطوات المتخذة بمشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة، وتوحيده للمؤسسات الحكومية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما أشاد السفير الأوروبي بالتعاون المثمر الذي التمسه من المجلس الرئاسي طوال فترة عمله، والتي أسهمت في تطوير علاقات التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي التي سادها الود والاحترام، حسب وصفه.

بدوره أثنى الكوني على عمل البعثة في ملفات التعاون المشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال دعم مفوضية الانتخابات، وملفات أمن الحدود والتنمية.

هذا وأكد السفير استمرار تعاون البعثة مع المجلس الرئاسي، وأعلن بأنها سوف تباشر أعمالها خلال الفترة القادمة من العاصمة طرابلس.