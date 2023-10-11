الاتحاد الأوروبي يُجدد دعمه لاستقرار ليبيا وإجراء الانتخابات

جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لاستقرار ليبيا، والانطلاق نحو تنفيذ الانتخابات، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك على لسان سفيره الجديد لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، خلال لقائه، الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد مباشرة مهام عمله رسميا من العاصمة.

وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأن اللقاء ناقش تنسيق الجهود وتقديم الدعم الفني في ملف الهجرة غير الشرعية، والتعاون في مجال الطاقات المتجددة وفق ما أُتفق عليه سابقاً بين الدبيبة ومسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.