الاتحاد الأوروبي يُجدد دعمه لجهود دعم الاستقرار في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه سبادل، ورئيسة بعثة الاتحاد للمساعدة في إدارة الحدود “يوبام” نتالينا سيا.

وأكد السفير في مستهل اللقاء، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا حتى تصل مرحلة الاستقرار بنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي. بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

وأوضح الكوني أن الانتخابات هي الملف الأهم في عمل المجلس الرئاسي، لتأسيس دعائم الدولة المستقرة، وفق قوله.

هذا وتناول اللقاء عددا من الملفات ذات العلاقة بالشأن السياسي والاقتصادي، وملف الهجرة غير الشرعية، والأوضاع في دول الجوار لاسيما السودان.

بدورها أشادت رئيسة بعثة “يوبام” بمباردة “صحراء واحدة” التي أطلقها النائب بالمجلس الرئاسي خلال ترأسه مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل الذي احتضنته العاصمة التونسية نهاية العام الماضي، والذي أكد خلاله الكوني على أن الصحراء من شأنها أن تخلق فضاء سياسي واقتصادي تتحول فيه الحدود المشتركة بين دول المنطقة لتنمية مكانية تساهم في صنع الاستقرار.