الاتحاد الأوروبي يُجدد دعمه لحكومة الوحدة الوطنية

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن “الاتحاد مستعد لتكثيف تعاونه مع الحكومة الليبية الجديدة وتقديم الدعم لها حسب احتياجاتها وأولوياتها”.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجراها المسؤول الأوروبي، اليوم الخميس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن بيان لمكتب بوريل، أن هذا الأخير، “هنأ دبيبة على تشكيل الحكومة المؤقتة التي ينبغي أن تقود البلاد حتى انتخابات ديسمبر” المقبل.

كما “رحب بوريل بجهود وعزم الجهاز التنفيذي الجديد لاستعادة الوحدة الوطنية، وفتح الباب للسلام والمصالحة لأجل ليبيا”.

وذكر البيان أن “الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي اقترح على الدبيبة العمل معًا في المجالات التي يمكن للتكتل الأوروبي الموحد أن يوفر فيها مهارات مهمة، مثل بناء المؤسسات، الحوكمة الاقتصادية، التحضير للانتخابات الوطنية، وكذلك من خلال عملية (إيريني) العسكرية أيضاً”.

وشدّد بوريل والدبيبة، بحسب البيان، على أهمية “دعم استقرار ليبيا، تعزيز مؤسساتها الموحدة، ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والحاجة إلى آلية مراقبة موثوقة”.