الاتحاد الأوروبي يُدين قصف المدنيين في العاصمة طرابلس

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له العاصمة الليبية طرابلس، وسقوط قذيفة قرب السفارة الإيطالية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، اليوم الجمعة، في موجزه الصحفي اليومي الذي تطرق خلاله إلى القصف الذي وقع الخميس، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، أحدهم مدني.

وقال ستانو: “ندين بشدة الهجوم ضد المدنيين في طرابلس دون تمييز، فهذا غير مقبول”.

وأضاف: “حسب ما فهمنا، جرى تنفيذ هجوم طال مكانا قرب السفارة الإيطالية أيضا، نجدد تضامننا مع شركائنا الإيطاليين”.

وشدّد على أن أي هجوم ضد المدنيين يعد انتهاكا للقانون الدولي، معتبرًا أن “هجوم الأمس، أظهر ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات السياسية”.

هذا واستهدفت عناصر بصواريخ غراد الحديقة العامة بطريق الشط وسط العاصمة طرابلس قرب السفارتي الإيطالية والتركية بمنطقة زاوية الدهماني أمس الخميس.

وأسفر القصف الصاروخي عن 3 قتلى و4 جرحى.

#عملية_بركان_الغضب: الصور الاولية للحظة مقتل مدني في قصف ميليشيات حفتر الارهابية على الحديقة العامة في محيط السفارتين الإيطالية والتركية بمنطقة زاوية الدهماني بالعاصمة #طرابلس#عاصفة_السلام #ليبيا Gepostet von ‎عملية بركان الغضب‎ am Donnerstag, 7. Mai 2020

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