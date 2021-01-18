الاتحاد الأوروبي يُرحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار

رحب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، بما توصل إليه أعضاء اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار السياسي الليبي حول مقترح تشكيل حكومة موحدة.

وشدّد ساباديل في تغريدة عبر حسابه على تويتر، على الحاجة إلى تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة، قائلا إنه حان الوقت لمواصلة الجهود المؤدية إلى الانتخابات في ليبيا.

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، توصلت إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وقالت وليامز، خلال مؤتمر عبر الإنترنت يوم السبت، إن أعضاء اللجنة الاستشارية توافقوا في اجتماعاتهم بجنيف، على تحديد يوم الاثنين المقبل للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية المقترحة.

واعتبرت وليامز، أن الذي تم التوصل إليه حل وسط، لاختيار سلطة تنفيذية مؤقتة تقود البلاد حتى موعد الانتخابات في ديسمبر المقبل، مؤكدة أنه إذا نجح التصويت على الآلية الاثنين المقبل، ستبدأ البعثة في استقبال الترشيحات، مشددة على أن انتخابات 24 ديسمبر ستجري وفق قاعدة دستورية سيتم التوافق عليها لاحقا.