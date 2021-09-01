الاتحاد الأوروبي يُرحب بمصادقة مجلس النواب على اتفاقية باريس للمناخ

رحّب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، بقرار مجلس النواب الليبي، على مصادقة اتفاقية باريس للمناخ.

وأفادت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بأن هذا القرار يُمثل خطوة مهمة في تحول ليبيا نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

وصادق أعضاء مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض.

وجاء ذلك بعد أن اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في يونيو الماضي، إجراءات وزارة البيئة بشأن الموافقة على إحالة اتفاقية باريس لتغير المناخ لمجلس النواب للمصادقة عليها لتنضم ليبيا للدول المصادقة على الاتفاقية.

يشار إلى أن اتفاقية باريس هي أول اتفاقية دولية شاملة لحماية المناخ عبر العمل على احتواء معدل الاحتباس الحراري، وتم التوصل إليها في 12 ديسمبر 2015 بعد مفاوضات بين ممثلين عن 195 دولة.

ويهدف الاتفاق إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من 2 درجات ويسعى لحده في 1.5 درجة.