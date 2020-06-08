الاتحاد الأوروبي يُشدّد على ضرورة استئناف محادثات 5+5

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس الأحد، مكالمة هاتفية، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلان بوجيا.

ونقلت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان، عن السفير قوله: “أقدر المكالمة المفيدة مع معالي وزير الخارجية سيالة بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا حيث شددت فيها على ضرورة مشاركة جادة من كلا الجانبين في محادثات 5 + 5 تحت رعاية البعثة الأممية والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار”.

وأعرب السفير الأوروبي عن أمله في أن تكون التطورات الأخيرة على أرض الواقع سوف تؤدي أيضا إلى العودة إلى المسار السياسي.

كما شدّد على الالتزامات الإنسانية للأطراف المتنازعة بضمان حماية المدنيين.

هذا وناقشت المكالمة الهاتفية، عملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، وتفويضها للمساهمة في إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة بالإضافة إلى دورها في كبح معاملات النفط غير المشروعة ما يدل على ذلك تعطيل محاولة حديثة من قِبل إحدى بواخر العملية لتحميل النفط انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بحسب بيان البعثة الأوروبية.