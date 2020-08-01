الاتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقه إزاء حكم عسكري بحق صحفي في بنغازي

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن قلقها البالغ، إزاء الحكم الصادر بحق الصحفي إسماعيل أبو زريبة من قِبل محكمة عسكرية في بنغازي بالسجن لمدة 15 عاماً بعد أكثر من عامين من الاحتجاز.

ودعا سفير الاتحاد لدى ليبيا آلن بوجيا السلطات إلى الإفراج عنه فوراً وضمان احترام حقوقه الأساسية وحرية التعبير.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن استيائها من الحكم الصادر من قِبل محكمة عسكرية في بنغازي بسجن الصحفي إسماعيل أبو زريبة لمدة 15 عاماً.

وفي بيان اليوم السبت، أعربت البعثة الأممية عن قلقها حيث يمكن أن يُشكل احتجاز الصحفي ومحاكمته انتهاكا لقوانين ليبيا والتزاماتها الدولية لجهة الحق في محاكمة عادلة والحق في حرية الرأي والتعبير، بحسب البيان.

كما دعت البعثة إلى الإفراج الفوري عن إسماعيل أبو زريبة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء أحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً عن محاكم عسكرية في شرق ليبيا.