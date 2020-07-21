الاتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقه من تهديدات التدخل العسكري في ليبيا

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التهديدات بالتدخل في الشأن الليبي من قِبل قوى إقليمية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب في بيانه: “يجب أن تتوقف دعوات الجهات الفاعلة الإقليمية في الصراع الليبي من أجل التحرك.. أن التهديدات باللجوء إلى التدخل العسكري خطيرة”.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المواجهة المباشرة بين الليبيين وتؤدي إلى مزيد من التصعيد، بحسب البيان.

وأضاف البيان: “الرد الوحيد الكافي لصالح ليبيا والمنطقة بأسرها هو تكثيف الجهود الجماعية لإيجاد حل سياسي من خلال المفاوضات”.

يأتي ذلك في حين، وافق مجلس النواب المصري بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية في الاتجاه الإستراتيجي الغربي.