الاتحاد الأوروبي يُواصل حشد المساعدات الإنسانية لدعم ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، مواصلة دعمه في تقديم المساعدات الإنسانية إلى ليبيا عبر آليته للحماية المدنية.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “لويس ميغيل” في تصريحات تلفزيونية، أنه من خلال هذه الآلية سيتم حشد المساعدات الإنسانية وتنسيق العروض المقدمة من الدول الأوروبية للمشاركة في جهود الإغاثة.

وقال “ميغيل” إن دول رومانيا وفنلندا وألمانيا وفرنسا وهولندا قدمت مساعدات تشمل مواد غذائية وإغاثية ومستشفيات ميدانية ومستلزمات الإيواء وخزانات مياه، إضافة إلى 80 مولدا كهربائيا.

وأضاف المتحدث بأنه تم إرسال فرق إنقاذ متخصصة في البحث البحري، كما قدمت فرنسا فريقا طبيا مؤلفا من 53 طبيبا، في حين أرسلت إيطاليا 3 طائرات هليكوبتر للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، فيما أرسلت هولندا 3 طائرات هليكوبتر وخبراء في تكنولوجيا المعلومات والخرائط والخدمات اللوجستية.

وأشار “ميغيل” إلى أن التركيز في هذا الوقت منصب على عمليات الإنقاذ والبحث وانتشال الجثث، وتقديم المساعدات للمتضررين، لافتاً إلى أن حجم الكارثة في مدينة درنة كبير جدا.