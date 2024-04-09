الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعتمد ملعب طرابلس الدولي

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 9 أبريل 2024 - 00:13 نُشر: الثلاثاء، 9 أبريل 2024 - 00:13
رياضة
اعتماد ملعب طرابلس الدولي لاستضافة المشاركات الدولية

أفاد مراقب الأمن والسلامة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم محمد قريميدة، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعتمد ملعب طرابلس الدولي لاستضافة المباريات الدولية والقارية، بعد صيانة الملعب وتطويره.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر لـ”عين ليبيا” بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” خاطب الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن اعتماد ملعب طرابلس الدولي رسميا لاستقبال المنافسات الدولية.

وكانت لجنة الأمن والسلامة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد تفقدت في وقت سابق، ملعب طرابلس الدولي، تمهيدًا لاستضافته المشاركات الدولية.

هذا ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية باعتماد ملعب طرابلس الدولي واعتبره خطوة جديدة ومؤشرًا آخر في تعزيز حالة الاستقرار.

وفي 8 مارس الماضي، أقيم حفل افتتاح ملعب طرابلس الدولي، الذي شهد أعمال تطوير وصيانة شاملة تعد الأولى منذ إنشائه عام 1970، أسهمت في  عودة الحياة لمرافقه.

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