الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعتمد ملعب طرابلس الدولي

أفاد مراقب الأمن والسلامة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم محمد قريميدة، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعتمد ملعب طرابلس الدولي لاستضافة المباريات الدولية والقارية، بعد صيانة الملعب وتطويره.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر لـ”عين ليبيا” بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” خاطب الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن اعتماد ملعب طرابلس الدولي رسميا لاستقبال المنافسات الدولية.

وكانت لجنة الأمن والسلامة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد تفقدت في وقت سابق، ملعب طرابلس الدولي، تمهيدًا لاستضافته المشاركات الدولية.

هذا ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية باعتماد ملعب طرابلس الدولي واعتبره خطوة جديدة ومؤشرًا آخر في تعزيز حالة الاستقرار.

#الحمد_لله.. اعتماد ملعب #طرابلس الدولي من #الاتحاد_الإفريقي لكرة القدم، بعد تطويره وتأهيله من جديد، ليبدأ استضافة المباريات والأحداث المحلية والدولية، ولتكون خطوة جديدة ومؤشرًا آخر في تعزيز حالة الاستقرار. خطواتنا القادمة إنجاز باقي الملاعب وإدخالها إلى المنظومة الرياضية،… — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) April 8, 2024

وفي 8 مارس الماضي، أقيم حفل افتتاح ملعب طرابلس الدولي، الذي شهد أعمال تطوير وصيانة شاملة تعد الأولى منذ إنشائه عام 1970، أسهمت في عودة الحياة لمرافقه.