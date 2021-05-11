الاتحاد الإفريقي: ما تفعله إسرائيل في غزة انتهاك للقانون الدولي

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، عن “تنديده الشديد بالقصف الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة وأسفر عن مقتل أكثر من 21 فلسطينيا”.

وجدد رئيس المفوضية تأكيده على أن “ما يقوم به الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات الإجلاء غير القانونية والمستمرة والقسرية بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

في غضون ذلك، استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح خطيرة عقب غارة استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مدينة دير البلح وسط غزة، الليلة.

ونقلت وكالة الأنباء “واس” عن مصادر طبية قولها، إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مدينة دير البلح، ما ادى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان مساء أمس الاثنين، إلى 30 شهيدا، بينهم 10 أطفال وسيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 204 جرحى بعضهم في حالة خطيرة.