الاتحاد الإفريقي يثمّن تشكيل «اللجنة الليبية لمتابعة تنفيذ أجندة 2063»

استقبلت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والرئيسة المكلفة حالياً، سلمى حدادي، وفداً ليبياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد جبران، رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أعمال وتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 بمجلس الوزراء.

ورحبت حدادي بتأسيس اللجنة الليبية، واعتبرتها خطوة نوعية تسهم في مواءمة التنمية الوطنية مع أجندة 2063، مشيدة بالدور السياسي لحكومة الوحدة الوطنية في هذا المجال، ومؤكدة نية الاتحاد الإفريقي تعميم هذه المبادرة كنموذج يحتذى به بين الدول الأعضاء.

وأكدت حدادي دعم الاتحاد الإفريقي الكامل للدولة الليبية في تنفيذ برامجها التنموية، مشيرة إلى صدور تعليمات للأجهزة والقطاعات المتخصصة لتقديم الدعم الفني اللازم لتحقيق أهداف الأجندة.

وضم الوفد الليبي كلاً من مدير إدارة الشؤون الأفريقية، ومدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وممثلين عن وزارة المواصلات ومصرف الساحل والصحراء للتجارة والاستثمار، ضمن عضوية اللجنة الدائمة.