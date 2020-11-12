الاتحاد الإفريقي.. يدعو لوقف إطلاق النار في إثيوبيا

الاتحاد الإفريقي دعا إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات في تيجراي شمال إثيوبيا، حيث يحتدم الصراع المسلح بين القوات الفدرالية والقوات الإقليمية منذ أسبوع.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن العملية تسير كما هو مخطط لها وستنتهي عند نزع سلاح مقاتلي تيجراي.

وحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم” تُحذر وكالات الإغاثة في جنوب شرق السودان من كارثة إنسانية وشيكة إذا فرّت أعداد كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين من القتال في تيغراي.

وأعلن مسؤولون سودانيون أن 6 آلاف إثيوبي على الأقل عبروا الحدود إلى السودان هربا من العنف والقتال في تيجراي.