الاتحاد الإفريقي يستورد 220 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون

شركة جونسون آند جونسون، أعلنت اليوم الاثنين، عن وصولها لاتفاق مع الصندوق الإفريقي لاقتناء اللقاحات (AVAT) لتوزيع 220 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد على 55 من دول الاتحاد الإفريقي.

وتشمل الاتفاقية إمكانية طلب الصندوق الإفريقي للقاحات 180 مليون جرعة إضافية، بإجمالي يصل إلى 400 مليون جرعة حتى عام 2022.

ويمتاز لقاح جونسون آند جونسون الأميركي بأنه يعطى على جرعة واحدة بعكس أغلب اللقاحات المعتمدة حاليا في عدة دول والتي تحتاج إلى جرعتين بينهما فاصل زمني لا يقل عن 3 أسابيع.

وقالت الشركة إن تسليم هذه اللقاحات لدول الاتحاد الإفريقي البالغ عددها 55 دولة سيبدأ في الربع الثالث من عام 2021.

أظهرت البيانات من دراسة التجارب السريرية الثالثة للقاح جونسون آند جونسون فعالية تصل إلى 67% للحماية من الفيروس التاجي، بينما يصل معدل الفعالية إلى 85% في الوقاية من الأمراض الشديدة.وفقا لما ذكرت قناة الحرة.

وتأتي هذه الصفقة في وقت تتعاون فيه جونسون آند جونسون مع شركتي فايزر وموديرنا الأميركيتين لزيادة الإنتاج استجابة للطلب العالمي المتزايد للقاحات ضمن الجهود الدولية لمكافحة تفشي الوباء.