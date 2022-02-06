الاتحاد الإفريقي يُجمّد عضوية إسرائيل كمراقب

علق الاتحاد الإفريقي، جلسة نقاش كانت مقررة اليوم الأحد، لبحث سحب صفة المراقب من إسرائيل، لتجنب تصويت قد يحدث شرخا غير مسبوق في التكتل الذي يضم 55 عضوا، وفق ما قال دبلوماسيون لوكالة “فرانس برس”.

وقال أحد الدبلوماسيين للوكالة: “تم تعليق مسألة إسرائيل في الوقت الحالي وسيتم بدلا من ذلك تشكيل لجنة لدراسة القضية”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رفضت رسميا منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد، التي منحها لها رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي.

ونقلت قناة “الشروق نيوز” الجزائرية عن مصدر من الوفد الجزائري المشارك بالقمة الإفريقية قوله، إنه “تم إلغاء منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهو قرار موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأن إلغاء القرار جاء تتويجا لمساع قادتها الجزائر ودول أخرى، والمغرب الدولة العربية الوحيدة التي دعمت منح الصفة للكيان الصهيوني”.

وأشارت صحيفة “النهار” الجزائرية إلى أنه “تم تشكيل لجنة تضم 7 رؤساء دول إفريقية، تتكفل بإعداد توصية تقدم إلى قمة الاتحاد الافريقي للنظر في القضية، تتكون من الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا، بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي.، ورئيس نيجيريا، محمود بوهاري، ورئيس الكاميرون، بول بي”.

ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بتبني قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، قرارا بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد.

وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن قرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي يعد “بمثابة خطوة تصحيحية” ويأتي “اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري”.

وتابع البيان أنه “كان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم إنطلاقا من عدم مكافأة إسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني”.

من جانبها أعربت حركة “حماس” الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ترحيبها بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب داخل المنظمة.

ودعت الحركة في تصريح للمتحدث باسمها حازم قاسم، اللجنة المكلفة ببحث هذا الموضوع إلى “الانتصار لقيم الاتحاد الإفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره”.

وثمنت الحركة مواقف وأدوار كل الدول الإفريقية التي تحركت ضد تمرير قرار منح إسرائيل صفة “مراقب”.

وأوضحت أن مواقف الدول “تؤكد انسجامها مع مبادئ هذه المنظمة العريقة، واستمرارها في دعم حقوق شعبنا المشروعة”.