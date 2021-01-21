الاتحاد الإفريقي يصف الموجة الثانية من «كورونا» بأنها أكثر فتكًا في القارة

وصف الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، الموجة الثانية من وباء كورونا بأنها تبدو أكثر فتكا في أفريقيا.

وذكر مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي جون نكينغاسونغ، خلال مؤتمر صحافي، أن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 2,5% من الإصابات التي تسجلها القارة، مشيرا إلى أنها أعلى من النسبة العالمية البالغة 2,2%.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد الإصابات المسجلة في أفريقيا تزايد بنسبة 14% في الأسبوع خلال الشهر الماضي.

وظلت أفريقيا رسميا أقل قارات العالم تضرراً من الوباء منذ ظهوره، حيث سجلت 3,3 ملايين إصابة ونحو 82 ألف وفاة ، بحسب المركز.

ووفقا للمركز، فإن معدل الوفيات الحالي يمثل اختلافا عن المعدل الذي شهدته القارة خلال الموجة الأولى من الوباء، حيث ظل معدل وفيات القارة أقل من المتوسط العالمي.

وأوضح نكينغاسونغ أن القارة تشهد تحولا يُمثل إحدى السمات البارزة للموجة الثانية.

وأشار إلى أن 21 بلدا في القارة يشهد معدل وفيات يتخطى المتوسط العالمي الذي يبلغ 2,2%.

وبحسب بيانات المركز، فإن السودان يسجل معدل وفيات نسبته 6,2%، ومصر 5,5%، وليبيريا 4,4%.