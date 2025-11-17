«الاتحاد الإفريقي» يعتمد مقاربة موحدة لمواجهة أزمة الهجرة والنزوح

اختتمت اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين أعمال دورتها الخامسة في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، وسط دعوات لتبني مقاربة قارية موحدة لمواجهة التحديات المتصاعدة في ملف النزوح.

وشهدت المناقشات التركيز على تحديث آليات الحماية، إصلاح الهياكل الإنسانية، توفير حلول طويلة الأمد لأوضاع اللجوء والنزوح، إلى جانب تطوير إرشادات العودة وإعادة الإدماج وخطط مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

كما شدد المشاركون على تعزيز دور الوكالة الإنسانية الأفريقية في قيادة الاستجابة للأزمات الطارئة، مع تسليط الضوء على التعقيدات الكبيرة في الأزمة السودانية، حيث يواجه الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية صعوبة في إيصال المساعدات نتيجة غياب الوصول الإنساني.

وأكد الخبير بالشؤون الأفريقية، الدكتور رامي زهدي، أن أزمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الردود التقليدية، مشيراً إلى أهمية توحيد التشريعات بين الدول الأفريقية، وتعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني، وتوفير بدائل شرعية للهجرة عبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى، بما يشمل التعليم والصحة والثقافة.