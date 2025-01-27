«الاتحاد الإفريقي» يناقش المصالحة الوطنية بين الليبيين

ترأس وزير الشؤون الإفريقية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عيسى عبدالمجيد، اجتماعًا في بنغازي، بحضور وفد رفيع المستوى من الاتحاد الإفريقي وجمهورية الكونغو، ترأسه وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج، جون كلود غاكوسو.

وناقش الاجتماع “الملف الذي يرعاه الاتحاد الإفريقي بشأن المصالحة الوطنية بين الليبيين، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتفعيل هذا الملف الحيوي في إطار دعم الاتحاد الإفريقي لليبيا لتحقيق السلام والاستقرار”.

كما ركز الاجتماع على “ملفات التعاون المشترك بين ليبيا وجمهورية الكونغو، خصوصًا في الجانبين الاقتصادي والأمني، بما يسهم في تعزيز المصالح المشتركة ويخدم أهداف التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية”.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على “أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي في رعاية المصالحة الوطنية الليبية وتعزيز الشراكة الإفريقية لتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو الأمن والتنمية”.

اجتماع بين وزير الشؤون الإفريقية ومسؤولي الاتحاد الإفريقي حول المصالحة والتعاون المشترك بنغازي، 26 يناير 2025 ترأس… تم النشر بواسطة ‏وزارة الشؤون الإفريقية – ليبيا‏ في الأحد، ٢٦ يناير ٢٠٢٥