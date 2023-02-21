الاتحاد الإفريقي يُؤكد دعمه لمشروع المصالحة الليبية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساساو انقيسو، رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأثنى اللافي على مواقف وجهود ساسو انقيسو، فيما يتعلق بالشأن الليبي، مؤكدا بأن المجلس الرئاسي يعمل على جمع الأطراف الليبية في مؤتمر جامع وشامل، بعد نجاح المنتدى التحضيري للمصالحة الذي عقد في يناير الماضي بطرابلس.

هذا وتم الاتفاق خلال اللقاء على دعم الاتحاد الإفريقي لجهود المجلس الرئاسي في الدفع قدما بمشروع المصالحة الوطنية وعقد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد رئيس جزر القمر رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي غزالي عثماني، في وقت سابق، استعداده لدعم عمل اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في مسار المصالحة سعيا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن الاتحاد الإفريقي سيسخر جهوده لخدمة ليبيا وشعبها لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

من جانبه كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، أن المفوضية تعتزم تنظيم مؤتمر بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

وقال فكي، يوم الأحد، في مؤتمر صحفي عقب اختتام قمة الاتحاد الإفريقي: “لقد التقينا مع مختلف الأطراف ونحن بصدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني الذي سيلتئم برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي يترأسها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو”.