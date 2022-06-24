الاتحاد الإفريقي يُجدد دعمه لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا

جدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، دعم الاتحاد الإفريقي لملف مشروع المصالحة الوطنية من أجل بناء الاستقرار والسلام في ليبيا، وإجراء الاستحقاق الانتخابي بالبلاد في أقرب وقت.

وخلال مكالمة هاتفية مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوس، اليوم الجمعة، ناقش رئيس المفوضية الإفريقية آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن دعمه الكامل لملف مشروع المصالحة الوطنية من أجل بناء الاستقرار والسلام في ليبيا مؤكداً دعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية في سعيها لتحقيق مطلب الشعب الليبي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالخارجية.

من جهتها أثنت الوزيرة على جهود الاتحاد الإفريقي وتعاونه الدائم مع حكومة الوحدة الوطنية، كما أشادت بأهمية الدور الإيجابي الذي يلعبه الاتحاد الافريقي في ملف المصالحة الوطنية والذي سيعود على الليبيبن بالأمن والاستقرار والازدهار، وفق قولها.