الاتحاد الإفريقي يُرحب بعودة ليبيا إلى أسرتها الإفريقية

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها، اليوم الأربعاء، في أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي والمنعقد في أديس أبابا يومي 15 و 16 من فبراير الجاري.

وناقشت أعمال الدورة عدداً من المسائل والموضوعات المشتركة الهامة ومنها “التعجيل بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية” ومناقشة “تفعيل الوكالة الأفريقية للأدوية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض” بالإضافة إلى بحث المسائل المتعلقة بتعزيز وتسريع مسار تفعيل “أجندة الاتحاد الإفريقي 2063”.

وأشارت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية إلى إعدادها ملفات متكاملة تُغطي بنود متفرقة من جدول الأعمال المعتمد للقاء الوزاري، بهدف استعادة ليبيا لدورها في كافة أعمال واستحقاقات مؤسسات الاتحاد الأفريقي بعد سنوات من غياب حضور ليبيا بشكل مؤثر وطرحها للملف الليبي وتوضيح موقفها من كافة القضايا المرتبطة بمحيطها الأفريقي.

هذا واستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في مقر الاتحاد بأديس بابا، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء_المنقوش.

ورحب موسى فكي خلال اللقاء بالوزيرة والوفد المرافق لها، واعتبر أن حضورها ومشاركتها بالاجتماعات المستمرة له أثر رمزي يعبر عن رغبة الليبيين في تدبر شؤونهم وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي يُرحب بعودة ليبيا إلى أسرتها الأفريقية وأن تكون مستقرة.

كما أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بدور ليبيا إفريقياً تاريخياً، لافتاً إلى أنها قدمت الكثير لمفوضية الاتحاد الأفريقي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وناقش الجانبان أهمية الاستفادة من التجارب الرائدة في بعض الدول الإفريقية التي واجهت نزاعات وأزمات سياسية.