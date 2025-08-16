الاتحاد الإيطالي يرفع تقريراً لـ«الفيفا» حول مخالفات في البطولة التي شاركت فيها الفرق الليبية

أصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بالتنسيق مع وزارة العدل الإيطالية – قسم الرياضة، بيانًا رسميًا أكد فيه رفع تقرير إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ما وصفه بـ”خروقات جسيمة” حدثت خلال منافسات الدوري “سداسي الدوري النهائي” الذي شهد مشاركة أندية ليبية.

وجاء في البيان أن التقرير تضمن جملة من الملاحظات السلبية، أبرزها:

سوء التنظيم العام في وسائل النقل واللوجستيات.

ظروف إقامة غير مناسبة للاعبين والطاقم الفني.

مشاكل في الانضباط وإدارة بعض الفرق المشاركة.

غياب الالتزام بالقوانين التنظيمية والرياضية.

تحميل الاتحاد الليبي لكرة القدم مسؤولية مباشرة عن كافة الاختلالات التي تم تسجيلها.

وأشار الاتحاد الإيطالي إلى أن الفيفا مدعوة للنظر في إجراءات عاجلة، من بينها إمكانية تعليق النشاط الكروي في ليبيا لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، وذلك على خلفية خطورة ما حدث، والذي وصفته السلطات الإيطالية بأنه “كارثة حقيقية كتلك التي شهدتها الملاعب الإيطالية في الماضي.