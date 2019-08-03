الاتحاد الاوروبي يدعم مُقترحاً لسلامة ويدعو لاحترام حظر السلاح على ليبيا

جدد الاتحاد الأوروبي الجمعة دعوته كل الأطراف في ليبيا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مُكرراً دعمه لممثل الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

حيث قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، في بيان صدر باسم الاتحاد الأوروبي، أنّ الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يرحبون بمقترح الهدنة الذي قدّمه الممثل الخاص لأمين العام الأمم المتحدة، غسان سلامة، بمناسبة عيد الأضحى، والذي يمثّل خطوة مهمة في مسار التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقالت موغيريني أنّ الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل مقترح الممثل الخاص القائم على ثلاث مراحل ويهدف إلى إحياء المفاوضات السياسية وخصوصاً الهدنة.

كما حذرت في البيان أيضاً من أنّ الهجمات العشوائية على مناطق سكنية مكتظة من شأنها أن تشكّل جرائم حرب ومن بنتهكون القانون الإنساني الدولي يجب أن يمثلوا أمام العدالة.

وأضافت موغيريني أنّ الاتحاد الأوروبي ودوله يدعون كل أعضاء الأمم المتحدة إلى احترام الحظر على الأسلحة المفروض على ليبيا، وحضت كل الأطراف على التنصل، علناً وفي الميدان، من العناصر الإرهابيين والمجرمين المتورطين في المعارك، ومن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، وبينهم الأشخاص المدرجين على لائحة مجلس الأمن الدولي.

هذا وسلّم السراج الأربعاء ممثل الأمم المتحدة مذكرة احتجاج على إحاطته أمام مجلس الأمن في بداية الاسبوع بسبب تضمنها مغالطات.

وكان سلامة أبدى قلقه حيال تصاعد حدة المعارك بين قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، وبين تلك الموالية لحفتر الذي يشن منذ 4 أبريل هجوماً للسيطرة على العاصمة الليبية.