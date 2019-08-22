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الاتحاد التونسي لكرة القدم يتخلى عن مدرب نسور قرطاج

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 أغسطس 2019 - 16:19
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يستعد منتخب تونس لافتتاح مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021. [إنترنت]

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان أنه انفصل بالتراضي عن المدرب الفرنسي آلان جيريس بعد نحو تسعة أشهر في منصبه على رأس الإدارة الفنية لنسور قرطاج.

حيث تولى جيريس المسؤولية في 13 ديسمبر الماضي، بعقد يمتد لعام ونصف العام، وكانت مهمته الأولى هي قياد تونس إلى المربع الذهبي في كأس الأمم الإفريقية على الأقل.

وقاد جيريس منتخب تونس لتحقيق هذا الهدف في البطولة القارية التي اختتمت مؤخراً في مصر، وذلك لأول مرة منذ تتويجه باللقب على أرضه في 2004، وحققت تونس المركز الرابع، لكن الأداء لم يكن مقنعا لكثير من المتابعين، وهو ما أفضى إلى إقالة جيريس.

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هذا ويستعد منتخب تونس لافتتاح مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021، إذ يتنافس في المجموعة العاشرة مع ليبيا، وتنزانيا، وغينيا الاستوائية.

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